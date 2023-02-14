فؤاد حسين من واشنطن: التوتر بين دول المنطقة ليس في مصلحة العراق

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية فؤاد حسين، أن التوتر بين دول المنطقة ليس في مصلحة العراق.

جاء ذلك في تصريح أدلى به إلى عدد من الصحفيين الذين حضروا حلقة نقاشية عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن، وقال حسين "نحن ندعم حواراتهم ومفاوضاتهم لإحلال السلام في المنطقة"، في إشارة إلى السعودية وإيران حيث تقود بغداد وساطة بين البلدين لإعادة العلاقات بين طهران والرياض.

وعن الأوضاع الداخلية في العراق، قال وزير الخارجية، إن الدكتاتورية قتلت الشعب العراقي وعزلت العراق عن العالم كله لعقود من الزمن، مستدركا القول "لكن العراق اليوم يتجه نحو الديمقراطية وهو جزء مهم من السياسة الدولية والاقتصاد العالمي".