سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

فؤاد حسين من ألمانيا: على دول الجوار إحترام سيادة العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-02-19T07:56:38+0000
فؤاد حسين من ألمانيا: على دول الجوار إحترام سيادة العراق

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية فؤاد حسين يوم السبت على أهميّة أحترام دول الجوار لسيادة العراق و استقراره الذي يُعد أساسياً لاستقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الدفاع التركيّ خلوصي آكار، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الدوليّ بدورته الـ 58 المنعقد في مدينة ميونخ الألمانيّة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية اليوم، أن الجانبين بحثا "أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين الجارين وسُبُل الارتقاء بها، بالإضافة إلى عددٍ من الملفات ذات الاهتمام المُشترَك، واستعراض الوضع الإقليميّ والدوليّ".

وأكد الوزير على أهميّة أحترام دول الجوار لسيادة العراق، مُشيراً إلى الإيمان بمبادئ الدستور العراقيّ التي تبين حرص العراق على تأسيس أفضل علاقات الصداقة مع الدول وحل المشاكل عن طريق الحوار والمفاوضات، وعدم السماح لأية جهة كانت بجعل العراق منطلقاً لشن العدوان على الدول المجاورة، مُشدداً على أهميّة استقرار العراق الذي يُعد أساسياً لاستقرار المنطقة.

من جانبه، أشار وزير الدفاع التركيّ إلى أهميّة التعاون الأمنيّ المُشترَك مع العراق.

وأوضح أنَّ تركيا تؤمن باستقرار العراق وسيادته، ونوه إلى تميز العلاقات بين البلدين الجارين والارادة المُشترَكة من مسؤوليّ البلدين لتطويرها.

related

العراق يدعو دول الجوار لعقد حوار في بغداد ويوضح الأهداف

Date: 2021-06-14 17:26:15
العراق يدعو دول الجوار لعقد حوار في بغداد ويوضح الأهداف

تأكيداً لشفق نيوز.. العراق يعلن عقد مؤتمر دول الجوار بمشاركة اوروبية

Date: 2021-08-03 08:35:35
تأكيداً لشفق نيوز.. العراق يعلن عقد مؤتمر دول الجوار بمشاركة اوروبية

"حلال مشاكل" الساسة والقادة.. اعتراف إيراني بدور قاآني المتعدد في العراق

Date: 2021-08-15 20:44:17
"حلال مشاكل" الساسة والقادة.. اعتراف إيراني بدور قاآني المتعدد في العراق

العراق يوجه رسالة جديدة لجيرانه

Date: 2020-09-17 14:40:22
العراق يوجه رسالة جديدة لجيرانه

مجالس المحافظات ترفض قرار البرلمان العراقي بحلها

Date: 2019-10-09 14:06:53
مجالس المحافظات ترفض قرار البرلمان العراقي بحلها

مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية لحريق "ابن الخطيب"

Date: 2021-04-25 11:28:13
مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية لحريق "ابن الخطيب"

الكاظمي يحث البرلمانيين العراقيين والاردنيين على تسهيل "عملية التكامل" بين البلدين

Date: 2021-09-04 12:29:53
الكاظمي يحث البرلمانيين العراقيين والاردنيين على تسهيل "عملية التكامل" بين البلدين

خطيب جمعة في بغداد: العراق هو المستهدف من التصعيد الامريكي والبريطاني بالمنطقة

Date: 2019-07-12 20:37:07
خطيب جمعة في بغداد: العراق هو المستهدف من التصعيد الامريكي والبريطاني بالمنطقة