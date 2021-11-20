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فؤاد حسين من المنامة: الحكومة العراقية شددت على التعامل مع الأطراف كافة في المنطقة

Category: سیاسة

Date: 2021-11-20T09:18:10+0000
فؤاد حسين من المنامة: الحكومة العراقية شددت على التعامل مع الأطراف كافة في المنطقة

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يوم السبت إن حكومة بلاده كثّفت من علاقاتها مع الأطراف كافة في المنطقة لتحقيق الاستقرار فيها، مجددا دعوته للسماح بعود سوريا إلى الجامعة العربية.

وأضاف الوزير في كلمة له على هامش استضافته في منتدى المنامة، إن: العراق لن يدخر جهدا في التعاون مع شعوب ودول المنطقة، واصفا علاقات بلاده مع تلك الدول بـ"الجيدة".

وذكر ايضا: ان مجاميع ارهابية جديدة قد ظهرت على الساحة رغم بذلنا الكثير من الجهود للقضاء على الإرهاب، مؤكدا أن الحرب على الإرهاب، ومكافحة وباء كورونا يحتاج إلى المزيد من التنسيق وقد قدمنا التسهيلات اللازمة للقضاء على تنظيم داعش.

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