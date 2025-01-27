فؤاد حسين: لم نتلق أية تهديدات من ترامب وعلاقتنا مع بريطانية تاريخية

شفق نيوز/ نفى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يوم الاثنين، وجود تهديدات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للنظام العراقي.

وقال حسين خلال ندوة حوارية في بغداد؛ "لم نسمع أي تهديدات من الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه العراق".

وأضاف أن تحسين العلاقات مع دول الجوار مبدأ أساسي، مشيرا إلى أن الوساطة العراقية بين السعودية وإيران انعكست إيجاباً على الداخل العراقي.

وبيّن أن أمن العراق مرتبط بأمن المنطقة والعكس صحيح، لافتا إلى أن علاقات العراق مع الدول الغربية قوية، وان العراق لديه علاقات تأريخية مع بريطانيا والاتفاقية الأخيرة معها تتضمن كل الجوانب وتعزز العلاقة.

ونوه إلى ان الجولة الخامسة للحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة ستكون واسعة وتشمل لجاناً عدة.

وحول العلاقة الاقتصادية مع الصين، قال حسين أن التبادل التجاري وصل إلى 50 مليار دولار.