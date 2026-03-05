فؤاد حسين لمسؤول أميركي: نعمل لتجنيب العراق الانزلاق بالحرب

شفق نيوز- بغداد

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مساء اليوم الخميس، للقائم بالأعمال الأميركي جوشوا هاريس، حرص العراق على تجنب الانزلاق بالحرب.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، استقبل اليوم، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق، السيد جوشوا هاريس".

وأضاف أن "اللقاء جرى خلاله بحث تطورات الحرب في المنطقة وانعكاساتها على الأوضاع الإقليمية، حيث أكد فؤاد حسين خطورة استمرار الحرب وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة برمتها".

وشدد حسين، وفق البيان، على أن "الحكومة العراقية تبذل جهوداً متواصلة لإبعاد تداعيات الحرب عن العراق، والعمل على تجنيبه الانزلاق إلى دائرة الصراع، حفاظاً على أمنه واستقراره".

وقدم حسين، شرحاً حول الآثار المالية والاقتصادية للحرب وانعكاساتها على المجتمع العراقي، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.

وأكد التزام الحكومة العراقية بـ"حماية البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، وضمان أمنها وفقاً للاتفاقيات والأعراف الدولية"، مشدداً على "عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً لأي أعمال عدائية ضد دول الجوار".

وأشار وزير الخارجية العراقي، إلى "ما أعلنته قيادات إقليم كوردستان من أن سلطات الإقليم لا تسمح لأي جهة باستغلال أراضيها لتنظيم أعمال عنف ضد دول الجوار، بما في ذلك إيران".

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ أيام هجمات بالصواريخ على إيران، مستهدفة مقار حكومية، وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من أفراد أسرته وكبار القادة الإيرانيين، في حين ردت إيران بضربات على أهداف إسرائيلية وعدد من دول الخليج والمصالح الأميركية في العراق وإقليم كوردستان.