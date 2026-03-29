فؤاد حسين للجامعة العربية: العراق يرفض الاعتداء على الدول المجاورة

شفق نيوز- بغداد

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم الأحد، التزام بغداد باحترام السيادة الوطنية للدول والالتزام بالقوانين الدولية، بما يسهم في تجنب أي تصعيد في المنطقة، مشيراً إلى أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، ولن يكون طرفاً في أي صراع، كما لن يسمح باستخدام أراضيه للاعتداء على الدول المجاورة.

جاء ذلك خلال ترؤسه وفد جمهورية العراق في أعمال الدورة الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، التي عُقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف الزياني.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، فإن حسين أضاف في كلمته أن الحكومة العراقية ملتزمة بالحفاظ على سيادة البلاد، وتعزيز علاقاتها الأخوية، ومنع أي أعمال من شأنها الإضرار بأمن واستقرار المنطقة.

وجدد وزير الخارجية رفض العراق القاطع لأي اعتداء أو استهداف يطال دول الخليج العربي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشدداً على أن أمن الدول العربية الشقيقة يُعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العراقي، وأن استقرار المنطقة يمثل مصلحة مشتركة لجميع شعوبها.

وأشار الوزير في كلمته إلى أن تداعيات الحرب تحولت إلى معاناة واسعة طالت أرواحاً مدنية وعسكرية من أبناء الشعب العراقي، إضافة إلى إلحاق أضرار بالمؤسسات الحكومية والمواقع الخدمية والمناطق السكنية والمقار الدبلوماسية.

ولفت إلى التطور الأخير المتمثل في الهجوم الذي استهدف منزل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك.

واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية تعزيز التواصل مع الدول الشقيقة لدعم المبادرات والجهود المشتركة الرامية إلى وقف الحرب، والعودة إلى الحلول الدبلوماسية والحوار السياسي، بما يسهم في الحد من الأضرار التي تلحق بالشعوب واقتصادات المنطقة، ويحقق الأمن والاستقرار للجميع.

وكان بيان عربي سداسي صدر الأربعاء الماضي، وضم السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر والأردن، دان اعتداءات إيران، سواء بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة، لا سيما الفصائل الموجودة في العراق.

ودعت الدول الست الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل والميليشيات والمجموعات المسلحة من الأراضي العراقية باتجاه دول الجوار بشكل فوري، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية وتجنباً لمزيد من التصعيد.

ومع بدء الحرب على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي، دخلت العديد من الفصائل العراقية التي تنضوي تحت ما تعرف بـ"المقاومة الإسلامية" على خط المواجهة، واستهدفت بعشرات العمليات مواقع أميركية داخل البلاد وفي عدة دول خليجية إضافة إلى الأردن.