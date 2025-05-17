فؤاد حسين لشفق نيوز: سعداء بمستوى المشاركة العربية وقمة ثلاثية تعقد قريباً ببغداد

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم السبت، أن القمة الثلاثية ستعقد قريبا في بغداد بين العراق ومصر والأردن.

وقال حسين، خلال مؤتمر صحفي على هامش القمة العربية، ردا على سؤال مراسل وكالة شفق نيوز، حول أنباء إلغاء عقد القمة الثلاثية: "لم يكن بالإمكان عقد القمة الثلاثية الان، لكن اؤكد أن القمة ستعقد عن قريب".

وحول مستوى المشاركة في القمة، من قبل الدول العربية، أكد أنه "نحن سعداء بمشاركة جميع الدول بمستويات مختلفة، وهذا شيء طبيعي، فالقمم العربية كلها لم تشهد مشاركة جميع القادة والرؤساء، لكن الجيد أن جميع الدول شاركت في هذه القمة".

وانطلقت، اليوم السبت، في العاصمة العراقية بغداد أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للقمة العربية، بحضور ستة زعماء دول ومسؤولين من الدول العربية، إلى جانب عدد من رؤساء الوزراء ونوابهم ووزراء الخارجية الذين يمثلون دولهم في القمة.

وسلم رئيس وفد مملكة البحرين رئاسة الدورة الرابعة والثلاثين للقمة العربية إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد الذي أعلن بدوره افتتاح أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين برئاسة العراق.