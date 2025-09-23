شفق نيوز - نيويورك

حذر وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، من اعادة أوروبا فرض العقوبات السابقة على إيران، معتبرا العودة الى تلك العقوبات "سيصل بالجميع إلى طريق مسدود" الذي وصفه بالخطير.

وقال حسين في مقابلة مع "الشرق" من نيويورك إنه سيلتقي مع مسؤولين أميركيين في الأيام المقبلة، ووصف احتمالية عودة العقوبات الأوروبية على إيران بـ"القاسية".

وأضاف أن "الضغط المتزايد في القضية الفلسطينية، وفي منطقة الشرق الأوسط يزيد من الضغط على إيران، مما قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة".

كما وحذر وزير الخارجية العراقي من أن التهديدات الإسرائيلية تجاه إيران، "قد تؤدي إلى توتر أكبر ومشاكل كبيرة في المنطقة".

و بشأن وجود تخوفات على الساحة العراقية، قال فؤاد حسين: "جغرافية العراق وسماؤه أصبحت ساحة حرب، وهناك تبعات لهذه الهجمات (حرب إيران وإسرائيل)، معربا عن أمله في إمكانية حل هذه التوترات عبر الدبلوماسية.