فؤاد حسين يعلق على دور الفصائل بالبرلمان ويؤكد: تهديدات إسرائيل للعراق مستمرة

شفق نيوز- بغداد

أكد وزير خارجية العراق، فؤاد حسين، يوم الثلاثاء، أن "التهديدات الإسرائيلية في العراق لا تزال قائمة"، مشيراً إلى أن البلاد تعد "أكثر دول المنطقة تأثراً بالتوتر الإقليمي".

وأضاف حسين في مقابلة مع "العربية والحدث" أن العراق يتواصل مع سوريا بشكل مستمر، نظراً للجوار المشترك والتجربة مع الإرهاب، مؤكداً عدم تدخل بغداد في الشأن السوري، لافتاً إلى أن العلاقة مع دمشق واضحة.

من جانب آخر قال وزير الخارجية العراقي إن الحوارات داخل المكونات لم تصل بعد إلى تفاهمات نهائية لحسم مرشحي الرئاسات الثلاث.

وحول رفض واشنطن مشاركة الفصائل المسلحة في تشكيل الحكومة العراقية، ذكر فؤاد حسين أن "الفصائل العراقية باتت ممثلة في البرلمان وهي تلعب حالياً دوراً مهماً فيه.. وواشنطن ترفض مشاركة الفصائل بالحكومة والنقاش بملف الفصائل يخص الكيانات العراقية فقط".

وأوضح أن "واشنطن لا تفرض شروطاً مباشرة على تشكيل الحكومة العراقية".

وفي السياق، حدد رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، الثلاثاء، الـ29 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، موعداً لعقد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي، بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز.

إلى ذلك دعا الإطار التنسيقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أمس الاثنين، إلى عقد جلسة البرلمان وانتخاب رئيسه، بعد إخفاقه بتشكيل الحكومة، حيث أكد استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية بشأنها.

وصادقت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، أول أمس الأحد 14 كانون الأول/ديسمبر 2025، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.

وحدد الدستور العراقي مهلاً واضحة لتشكيل المؤسسات بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، بدءاً بدعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب للانعقاد خلال 15 يوماً لانتخاب رئيسه ونوابه، ثم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً، وتكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.