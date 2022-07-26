فؤاد حسين: تركيا لم تخاطبنا رسمياً للتحقيق بقصف برخ وحديثها للإعلام فقط

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الأربعاء، إن تركيا لم تخاطب العراق رسمياً، لإجراء تحقيق في قصف مصيف برخ في إقليم كوردستان.

وقال حسين في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الأمن الدولي، "حديث تركيا عن مخاطبة العراق للمشاركة في التحقيق سمعناه في الإعلام فقط، ولم تخاطبنا رسمياً بذلك".

وأضاف "نحن جاهزون لإجراء تحقيق مشترك بالقصف".

وفي وقت سابق، خلال كلمة له في جلسة مجلس الأمن، دعا وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إلى إصدار قرار يلزم تركيا بسحب قواتها والتي عد تواجدها احتالاً.

وقال وزير الخارجية فؤاد حسين إن "الجيش التركي ارتكب عدواناً ضد أراضي وسيادة العراق وحياة مواطنيه، وإن العراق سبق وأن وجه إلى تركيا 296 مذكرة احتجاج على انتهاكاتها".

وأضاف أن "العدوان التركي على مصيف برخ في محافظة دهوك أسفر عن استشهاد 9 مدنيين من ضمنهم طفلة واحدة وجرح 33 مدنياً، وهو ما يُشكل عدوانا عسكريا على سيادة العراق وتهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي".

كما دعا حسين إلى إخراج عناصر حزب العمال الكوردستاني التركي من الأراضي العراقية.

ونوه إلى أن وجود حزب العمال الكوردستاني يسبب زعزعة الأمن وخلق حالة عدم الاستقرار في العراق