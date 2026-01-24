حسين: الأعباء الأمنية والمالية بشأن سجناء داعش لا ينبغي أن يتحملها العراق بمفرده

شفق نيوز - بغداد

شدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، يوم السبت، على اهمية ألّا يتحمل العراق الأعباء الأمنية والمالية المترتبة على نقل سجناء تنظيم داعش من سوريا الى البلاد.

جاء ذلك خلال تلقيه من الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية.

وذكر البيان، أنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الجيدة التي تربط جمهورية العراق بالاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

وأضاف البيان، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في سوريا، ولا سيما التفاهمات والاتفاقات التي جرى التوصل إليها، وأسباب الاشتباكات التي شهدتها بعض المناطق.

كما أشارت الخارجية العراقية، أن الاتصال تناول ملف تنظيم داعش والسجون الموجودة في سوريا، ولا سيما هروب عدد من عناصر التنظيم من بعض السجون التي خرجت عن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فضلاً عن مناقشة الوضع الأمني في منطقة الحسكة السورية، والتأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار، ومعالجة الإشكالات القائمة بالطرق السلمية.

ووفقا للبيان، فقد أكد الجانبين أهمية اضطلاع أوروبا بدور فاعل في دعم المباحثات بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، بهدف التوصل إلى اتفاقات واضحة والالتزام بتنفيذها.

كما جرى بحث مصير سجناء تنظيم داعش، حيث أعربت كايا كالاس عن شكرها لحكومة العراق على القبول المبدئي باستلامهم.

ونقل البيان عن فؤاد حسين قوله، إن الأعباء الأمنية والمالية المترتبة على هذا الملف لا ينبغي أن يتحملها العراق بمفرده، وأن مسؤولية التعامل معه تقع على عاتق جميع الدول المعنية.

وفي سياق متصل، استعرض وزير الخارجية العراقي نتائج زيارته الأخيرة إلى إيران، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن علاقات الاتحاد الأوروبي في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة والخطيرة.

وكانت القيادة المركزية للجيش الأميركي، أعلنت أول أمس الأربعاء، أن قواتها نقلت 150 معتقلاً من تنظيم داعش من منشأة احتجاز في محافظة الحسكة السورية إلى العراق وأرجعت هذا إلى الحرص على عدم فرار أي من المعتقلين.

وتوقّع مسؤول أميركي، استكمال جيش بلاده نقل ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل من تنظيم داعش من سجون في سوريا إلى العراق خلال الأيام المقبلة، فيما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن المسؤول قوله، إن المئات سيُنقلون عبر الحدود يومياً.

وكان مصدر كشف لوكالة شفق نيوز، يوم الأربعاء الماضي، بأن عملية نقل معتقلين من السجون الواقعة شمال شرقي سوريا إلى العراق تشمل عناصر مصنّفين ضمن "الخط الأول" في التنظيمات المتطرفة، بينهم قيادات في تنظيم داعش وأخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة تعود ملفات بعضهم إلى سنوات مبكرة منذ 2005.

وأضاف أن بعضهم متورط بجرائم تفجير سيارات وعمليات قتل و"نحر"، لافتاً إلى أن المعتقلين من جنسيات متنوعة وتشمل شيشاناً وأفغاناً وأوروبيين، إضافة إلى مصريين وسودانيين وصوماليين