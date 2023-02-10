فؤاد حسين: الأمريكيون متفهمون لوضع العراق الاقتصادي واللقاء معهم كان مثمراً

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يوم الجمعة، أن هناك "تفهما واضحا" من الجانب الأميركي للخطوات التي اتخذها العراق من أجل إصلاح الاقتصاد والسياسة النقدية والمالية.

وقال حسين في مقابلة مع قناة "الحرة" الامريكية؛ إن اجتماعات مكثفة جرت مع المسؤولين الأميركيين "ركزت على مواضيع متعلقة بالوضع الاقتصادي والطاقة، ومنها قضايا استثمار الغاز، ومسألة مساعدة الحكومة والشركات الأميركية في هذا المجال".

وأكد وزير الخارجية العراقي؛ أنه ناقش مع المبعوث الأميركي الخاص للمناخ جون كيري التغييرات المناخية"، لافتا إلى أن العراق "اقترح مشاريع مختلفة وأيضا مسودة مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة في هذا المجال".

ووصف حسين اللقاءات التي جرت في واشنطن مع المسؤولين الأميركيين بأنها "مثمرة ومهمة"، وتحدث عن وجود "دعم أميركي واضح للسياسة الحكومية في مجال الاقتصادي".

وأشار إلى لقاءات جرت مع ممثلين من وزارة الخزانة الأميركية "بشأن مجموعة من التفاهمات التي توصلنا إليها في مجال السياسية النقدية والإصلاح في المجال البنكي والمصرفي وكيفية التعامل مع بعض الدول الخاضعة للعقوبات الأميركية".

وقال إن "هناك تفهما واضحا من قبل الولايات المتحدة لبعض المسائل التي طرحناها وتأييد للمناقشات التي حصلت بين البنك المركزي وممثلي الخزانة".

كذلك أكد أن ممثلي وزارة الخزانة "أعلنوا بشكل واضح أنهم يتفهمون مشاكلنا، ويحاولون تأييد السياسة النقدية العراقية وسياسة البنك المركزي النقدية"، مطمئنا بأن "هناك دعم واضح من وزارة الخزانة لوضع العراق الحالي".