فؤاد حسين: المانيا تستطيع ان يكون لها دور في وقف اطلاق النار بين روسيا واوكرانيا

شفق نيوز / دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، الى وقف اطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا الى الدور الذي يمكن أن تلعبه ألمانيا بهذا الشأن، فيما أكد تطوير العلاقات مع برلين في قطاعات مختلفة أبرزها التعليم والقطاع الخاص.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية انالينا بيربوك وحضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "الشركات الألمانية تلعب دورا مهما في بناء الاقتصاد العراقي، ونعمل على تطوير العلاقات مع ألمانيا في قطاع التعليم".

وأضاف حسين أن "العراق يدعو لوقف اطلاق النار في أوكرانيا وألمانيا تستطيع لعب دور بهذا المجال".

وتابع وزير الخارجية أن " العراق بحاجة إلى التكنولوجيا الألمانية"، لافتا في الوقت ذاته الى "بحث قضية المهاجرين العراقيين مع وزيرة الخارجية الألمانية".

ووصلت وزيرة الخارجيَّة الألمانيةَّ أنالينا بيربوك في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، بحسب ما أعلن عنه المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وكان الصحاف قد اعلن يوم امس الاثنين؛ أن "بيربوك ستلتقي خلال الزيارة برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين".

وأضاف الصحاف، أن "الوزيرة الألمانية ستجري مباحثات موسَّعة في إطار تمتين العلاقات الثنائية بين بغداد وبرلين، والبناء على الفرص المشتركة في مختلف القطاعات، ومنها الطاقة والاستثمار".