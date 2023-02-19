فؤاد حسين: العراق يحرص على إستمرار الشراكة والتعاون الإستراتيجيّ طويل الأمد مع ألمانيا

شفق نيوز/ قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، إن بلاده حريصة على إستمرار الشراكة والتعاون الإستراتيجيّ طويل الأمد مع ألمانيا وكذلك على تحقيق التوازن في علاقاته الخارجيَّة مع دول الجوار.

جاء ذلك خلال لقائه، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، بعدد من أعضاء البرلمان الألمانيّ عن حزب الإتحاد الديمقراطيّ المسيحيّ، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية اليوم الأحد.

وأضاف البيان أن الوزير قدّم شكره للجانب الألمانيّ لمساهمتهم في القضاء على تنظيم داعش، واستعرض جُهُود الحكومة العراقيَّة في التركيز على تقديم الخدمات وتطوير الإقتصاد وتشريع القوانين المهمة، وحرص العراق على تحقيق التوازن في علاقاته الخارجيَّة مع دول الجوار والمنطقة وخلق الإستقرار في العلاقات القائمة بين الدول، مُشيرًا إلى ما تم في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الأولى التي عقدت في بغداد، والثانيَّة في عمان.

وأكَّد الوزير على ضرورة تفعيل التعاون مع الجانب الألمانيّ في مُختلِف القطاعات المُتعلقة بالإقتصاد والطاقة والبيئة، حيث يحرص العراق على إستمرار الشراكة والتعاون الإستراتيجيّ طويل الأمد مع ألمانيا.

وفي الختام، أعرب الوزير عن شكره للبرلمان الألمانيّ على الاعتراف بالإبادة الجماعيَّة التي ارتكبها إرهابي داعش ضد المكون الإيزيدي.