فؤاد حسين: العراق في السنين القادمة سيكون دولة غازية و ليست نفطية فقط

شفق نيوز/ صرّح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، يوم الخميس، بأن العراق سيكون بمصاف الدول المنتجة للغاز الطبيعي في السنوات المقبلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التشيكيّ يان ليبافسكي الذي يجري زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد.

وقال فؤاد حسين خلال المؤتمر، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية كانت محورا في لقائنا، مردفا بالقول إن ممثلي 15 شركة تشيكية يرافقون جاءوا إلى بغداد برفقة الوزير

وأشار إلى عقد اجتماع بين ممثلي هذه الشركات وممثلي القطاع الخاص العراقي، مردفا بالقول: بالإضافة إلى العلاقات التجارية والاقتصادية تباحثنا حول كيفية دعم الشركات والحكومة والشركات التشيكية في دعم الاقتصاد العراقي.

كما نوه حسين إلى أن المعرفة الصناعية لدى التشيك مهمة وتستطيع هذه الدولة أن تؤدي دورا في العمل المشتركة في بناء الاقتصاد العراقي,

ولفت إلى أن العراق دولة نفطية في السنين القادمة ستكون دولة غازية، والعلاقات العراقية الاوروبية سوف تستند الى هذه المساحة مع العراق.