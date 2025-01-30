فؤاد حسين: السوداني وجه بدراسة إجراء زيارة لوزير الخارجية إلى سوريا

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم الخميس، إن هناك مخاوفاً من كيفية تعامل الإدارة الأميركية الجديدة مع المستجدات في المنطقة، فيما أكد حاجة العراق إلى تعاون دولي لمواجهة التهديدات المتزايدة لتنظيم داعش.

وأضاف حسين في تصريح لقناة "سكاي نيوز عربية" تابعتها وكالة شفق نيوز، أن هناك مباحثات جارية مع الولايات المتحدة بشأن وجودها في العراق وتطوير العلاقات معها، مشدداً على أن الحكومة العراقية تسعى لضمان أن يكون القرار الأمني والعسكري بيدها وليس بيد الفصائل المسلحة، مؤكداً استمرار المفاوضات مع تلك الفصائل لتسليم أسلحتها.

وأشار إلى أن استقرار سوريا له تأثير مباشر على الأمن العراقي، محذراً من وجود ما بين 10 إلى 12 ألف عنصر من تنظيم داعش في سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والذين قد يشكلون تهديداً أمنياً للعراق في حال إطلاق سراحهم، ما يستدعي تعزيز التعاون الدولي لمحاربة التنظيم على الحدود المشتركة.

وفيما يتعلق بالعلاقات الإقليمية، أكد وزير الخارجية أن المباحثات مع نظيره التركي ركزت على الوضع في سوريا وتهديدات داعش، مشيراً إلى وجود تواصل مستمر مع وزير الخارجية السوري، رغم عدم وجود زيارة رسمية إلى دمشق في الوقت الحالي.

كما كشف عن توجيه رئيس الوزراء العراقي لرئيس المخابرات بزيارة دمشق لتعزيز التعاون الأمني، مع دراسة زيارة وزير الخارجية إلى سوريا ضمن خطوات جادة لتعزيز العلاقات الثنائية.