فؤاد حسين: التوصل إلى تفاهمات بين إيران وأمريكا مهم للعراق

شفق نيوز/ قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الأربعاء، إن التوصل إلى تفاهمات بين إيران وأمريكا مهم للعراق.

جاء ذلك خلال استقباله، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في مبنى الوزارة في بغداد، بحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، ومناقشة الملفات التي تهم البلدين الجارين. وأوضح حسين، أن "العلاقات العراقية-الإيرانية تشهد تقدما لافتا في ظل الزيارات المتبادلة لمسؤولي الدولتين، ولخدمة الشعبين الجارين".

وأكـد حسين على "أهمية مواصلة عمل اللجان الفنية المختصة لتفعيل مذكـرات التفاهم بين البلدين"، مشيرا إلى "ضرورة تضافر الجهود الدبلوماسية لحل المشاكل التي تعصف بالمنطقة، وتحاول هدر ثرواتها، وإفقارها، وشغلها بالحروب، داعيا إلى الإفادة من عقد اللقاءات الثنائية في تقريب وجهات النظر، وتبنـي الحوار الهادف؛ لإعادة الأمن، والاستقرار إلى المنطقة".

وتطرق الوزيران إلى مجموعة من القضايا المشتركة، وكان الوضع الأمني والحدودي جزءا من المباحثات، مبينا، أن "الحكومة العراقية اتخذت مجموعة من الإجراءات لحماية الحدود مع إيران".

ونوه إلى "إضافة (3000) عنصر أمني إلى قوات حرس الحدود لتدريبهم وإرسالهم إلى الشريط الحدودي، موضحا؛ أن الدستور العراقي يمنع استخدام الأراضي العراقية للهجوم على دول الجوار"، مشيرا إلى "التطرق للمستحقات الإيرانية المتعلقة بشراء الغاز، خاصة وان المستحقات الإيرانية كانت جزءا من المباحثات في واشنطن".

وقال وزير الخارجية العراقي، "هناك خطوات في ملف الربط السككي، وتم بحث القضايا الإقليمية والدولية ونتائج الزيارة إلى واشنطن المتعلقة بالجانب الإيراني، منوها بأن التوصل إلى تفاهمات بين إيران وأمريكا مهم للعراق".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن "بلاده تدعم عراقا واحدا ومستقلا وقويا، فضلا عن دعمها قرار العراقيين، مؤكدا على ضرورة التسريع بملف متابعة جريمة اغتيال قادة النصر".

وأوضح أن "قوة العراق وتقدمه يعد من قوة إيران وأمنها، لافتا إلى أن مباحثات مهمة أجريت في إطار اللجنة الأمنية العليا المشتركة بين العراق وإيران، وندعم تعزيز أمن العراق وسيادته في مواجهته للإرهابيين".