فؤاد حسين: استقبلنا 250 ألف لاجئ سوري وأكثر هؤلاء موجودن في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الأحد، التحرك على المستويين الإقليمي والدولي لإنتشال سوريا من الوضع الإنساني الصعب الذي تمر به وخاصة ملف اللاجئين في الدول المجاورة لهذا البلد.

وقال حسين في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السوري فيصل المقداد الذي يزور العاصمة بغداد حاليا، إن موقف العراق واضح إزاء سوريا في جميع المحافل سواء العربية والأوروبية والدولية، مردفا بالقول إن الوضع الأمني في سوريا يؤثر مباشرة على الأوضاع الأمني في العراق والعكس صحيح.

وأضاف أن موقف الحكومة العراقية الحالية والمتعاقبة منذ 2005 يدعم الشعب السوري، مبينا: نحن كنا من المبادرين في اجتماعات الجامعة العربية، وطلب العودة السورية الى مقدعها، ونحن سعداء بعودتها.

وتطرق إلى الوضع الانساني في سوريا، وقال حسين إن سوريا تمر بـ" ظرف صعب جدا، ويحتاج الى التحرك على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا أن قضية اللاجئين السوريين جزء مهم من هذه المسألة وخاصة في الدول المحيطة بسوريا.

وقال أيضا: إننا استقبلنا 250 ألف لاجئ سوري، موضحا أن أكثر هؤلاء اللاجئين موجودن في إقليم كوردستان العراق.