في يوم عاشوراء.. الخنجر يدعو لتعديل قانون العفو العام وإطلاق سراح الأبرياء

شفق نيوز/ دعا رئيس حزب السيادة خميس الخنجر، اليوم الأربعاء، إلى تعديل قانون العفو العام في العراق بهدف إطلاق سراح الأبرياء المحكومين ظلماً.

وجاءت دعوته هذه في بيان أصدره، اليوم، بمناسبة يوم عاشوراء، الذي يرمز إلى ثورة الإمام الحسين بن علي، حفيد النبي محمد.

وفي بيانه، أكد الخنجر أن "ثورة الإمام الحسين كانت وما زالت تجسيداً للعدالة والحقوق، ورفضاً للظلم والفساد بمختلف أشكاله، فقد قدم الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه نموذجاً خالداً في الصبر والثبات على المبادئ السامية."

وأضاف الخنجر أن "استلهاماً لدروس عاشوراء، نكرر في هذا الشهر المبارك دعوتنا لتعديل قانون العفو العام، لإطلاق سراح الأبرياء الذين تعرضوا لأحكام جائرة نتيجة للمخبر السري والإكراه والتعذيب في التحقيقات."

وتابع الخنجر قائلاً، "كما لا يجب أن ننسى معاناة أهل غزة وصمودهم في وجه آلة القتل الصهيونية، فصبر غزة هو امتداد لصبر وكفاح رسول الله ".

وأشار الخنجر إلى أن "تعديل قانون العفو العام يعد خطوة أساسية لتحقيق العدالة وإصلاح النظام القضائي، بما يعكس القيم الإنسانية التي تجسدها ذكرى عاشوراء."