في يوم القضاء العراقي.. السوداني: ملتزمون بالعمل على استقلاله وبسط هيبته

شفق نيوز/ اعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، التزامه بدعم القضاء والعمل على استقلاله وبسط هيبته.

وقال السوداني في تغريدة له على موقع تويتر، بمناسبة "يوم القضاء العراقي"، "نجدد التزامنا بدعم القضاء والعمل من أجل استقلاله وبسط هيبته"، موضحا أنها "مناسبة لتأكيد قناعتنا الراسخة بأنّ القضاء العادل هو الضامن الأول لحفظ الديمقراطية وصيانة مبادئ الدولة".

وأضاف "في هذا اليوم نستذكر عطاء الأسرة القضائية وشهدائها بالعرفان والإجلال".

وانطلقت اليوم في العاصمة بغداد، فعاليات الحفل السنوي السادس ليوم القضاء العراقي، بحضور شخصيات رفيعة.