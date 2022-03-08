في يومها العالمي.. وزير الخارجية العراقي يدعو لتقاسم قيادة الدولة مع المرأة

شفق نيوز/ رأى وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، يوم الثلاثاء، أن الوقت قد حان لتتقاسم المرأة قيادة الدولة وإدارة المجتمع مع الرجل، وفيما دعا إلى المساواة بين الجنسين دون تمييز، أكد على إشراك النساء في مراكز صنع القرار.

وقال حسين في الحفل الذي أقامته وزارة الخارجية بمناسبة يوم المرأة العالمي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نحتفي هذا اليوم بالمرأة أماً وأختاً وشريكةً في العمل والوطن والقرار، هو يومٌ يعني التركيز على الكفاح التاريخي للمرأة، وهو بمنزلة احتفالٍ لتتويج إنجازاتها، ومساهماتها في المجتمع".

وأضاف "وكما أن المرأة نصف المجتمع كماً، فقد حان الوقت لأن تكون المرأة نصف المجتمع في الإدارة، والقيادة. وفي هذه المناسبة العالمية نؤكد دعمنا للمرأة، ومساواتها مع الرجل، وعدم التمييز، ونبذ العنف ضدهاً، وضمان التعليم الجيد، والمشاركة الفاعلة في إدارة حاضر الحياة، ومستقبلها".

وتابع حسين "تحيةً لأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وزميلاتنا، تحيةٌ لمن صنعن أمجادنا وأطلقن أحلامنا ونشرن أسس الوفاء والانتماء. تحية تقديرٍ مشفوعةٍ بالعرفان لمن أنتجن كبرياء العراق وأنجبن كل هذا الأمل الممتد. لمن جئن من إصرار الشهداء وقدمن دروساً في التاريخ بأحرفٍ من نور".

وأكد على أن "تمكين المرأة مسؤوليةٌ كبيرةٌ تقع ضمن أولويات الحكومة العراقية، ولتحقيقها يجب أن تتعدى حدود النظريات للانتقال إلى مرحلة التطبيق وأن تتجاوز كل العوائق من خلال منح الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف، وبما يضمن الوصول إلى الهدف المنشود منها، إذ إن تحقيق الازدهار والتنمية لا يمكن أن يتم الا من خلال تمكينها في المجالات كافة للمساهمة في بناء التغيير الإيجابي الفاعل".

وأشار الوزير إلى "الجهود التي بذلتها الجهات الحكومية القطاعية المعنية بإقرار الخطة الوطنية الثانية لقرار مجلس الأمن رقم (1325) المعني بالمرأة والسلام والأمن، كونها تمهد الطريق لتمكينها".

واعتبر أن "إشراك النساء في مراكز صنع القرار يعد أمراً بالغ الأهمية ويعيد للمرأة المرجو منها في رسم مستقبلٍ أفضل لجميع أفراد المجتمع ويعزز ثقتها في رسم غدٍ مشرقٍ لها، تتسنم فيه دورها الريادي".

وأردف بالقول إن "ما تقدم ذكره لم يكن ببعيد عن السياسة التي تنتهجها وزارتنا في بناء وتوظيف قدرات موظفاتها وتشجيعهن على تبوء المناصب الهامة وإشراكهن في مفاصل العمل المتعددة فيها".

وأوضح "أشعر بالسعادة والفخر وأنا أرى بين ملاكات الوزارة هذه الكوكبة الرائعة من النساء الفاعلات في العمل، وأتطلع إلى رؤيتهن في مناصب قيادية هامة في الوزارة وفي بعثاتنا في الخارج".

ونبه إلى أن "المرأة العراقية واجهت ظروفاً قاهرة لا سيما مجابهتها قوى الظلام الوحشية، والقتل الجماعي الذي انتهجته جماعات التطرف والتكفير".

وشدد على أن "المرأة قدمت في تلك الأيام العصيبة وما زالت إلى اليوم مختلف صور رباطة الجأش والشجاعة والصبر في أحلك المواقف وأسهمت بشكل بنيوي في رعاية القيم الأخلاقية النبيلة لمجتمعنا والحفاظ عليها، فقد ألهمت الجميع العنفوان وحسن التدبير وتكريس العبر والدروس، ولكل ذلك فنحن نحييها في هذه المناسبة أينما كانت لتحملها الأعباء بصبرٍ وثباتْ".

وأشاد حسين بإقرار مجلس النواب العراقي لقانون حماية الناجيات الايزيديات رقم 8 لسنة 2021، الذي يهدف إلى "إنصاف النساء العراقيات بعد تعرضهن إلى أبشع الجرائم التي عرفتها الإنسانية، على أيدي عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وتعويضهن عن الانتهاكات التي مورست بحقهن وتقديم البرامج التي تهدف إلى التأهيل النفسي المناسب لضمان عودتهن السليمة إلى المجتمع وممارسة حياةٍ كريمة".

وأعرب عن تقديره "لحضور المرأة الفاعل ضمن ملاكات الجيش الأبيض، ودورها في مواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا التي اجتاحت العالم بأسره وعانى منها العراق".