في أول لقاء يجمع الرئيسين العراقي والإيراني .. الجانبان يؤكدان على جملة من الأمور

شفق نيوز/ التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس في طهران، الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، بحضور وزيري خارجية البلدين وعددٍ من كبار المسؤولين من الجانبين، حيث جرى بحث الملفات المشتركة بين البلدين الجارين بما يعزز العلاقات الراسخة بينهما، فضلاً عن بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية اليوم، أنه في مستهل اللقاء، هنأ الرئيسُ برهم صالح، الرئيسَ إبراهيم رئيسي، بمناسبة تسنّمه منصب رئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه وتحقيق مزيدٍ من التقدم والرفعة والازدهار للشعب الإيراني الصديق، مُعرباً عن شكره لهذه الدعوة من الجانب الايراني، فيما رحّبَ الرئيس الإيراني، بزيارة السيد الرئيس لطهران.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاخوية الثنائية بين البلدين الجارين وأهميتها، وهي علاقات راسخة في التاريخ، تجمعها أواصرُ اجتماعية ودينية وثقافية وجغرافية وثيقة مشتركة، تعود بالمنفعة على البلدين وكل المنطقة، كما تم التأكيد على ضرورة تنميتها في مختلف المجالات، وتفعيل التفاهمات والاتفاقات المبرمة بين الجانبين في القطاعات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري، وفقا للبيان.

وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية أشاد، بدور إيران الداعم للعراق في محاربة تنظيم داعش الإرهابي ومخططاته في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، حيث لفتَ سيادته الى أن العراق يدعم بقوة استقرار المنطقة وسلامها وإنهاء التوترات التي تشوبها، ويعمل على أن يكون ساحة لتلاقي مصالح شعوبها.

وأكّد صالح، حاجة المنطقة إلى التفاهمات وتنسيق الجهود والركون الى المشتركات عبر حوارات بنّاءة لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي ومواجهة العديد من التحديات التي تتقاسمها دول المنطقة في مواجهة الإرهاب والأزمات الصحية المتمثلة في جائحة كورونا، ومخاطر التغيّر المناخي وحماية البيئة، مشدداً على أن العراق الآمن والمستقر ذا السيادة هو عنصرٌ أساسي للأمن والاستقرار الإقليمي وعامل للترابط الاقتصادي.

من جانبه أكد الرئيس إبراهيم رئيسي على تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية مع العراق في مختلف القطاعات، وهي علاقات مهمة ومميزة اجتماعية ودينية وثقافية، مؤكداً دعم إيران لأمن واستقرار العراق وشعبه، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها العراق من أجل إرساء الاستقرار والأمن في دول المنطقة.

وصل صالح والوفد المرافق له طهران، صباح يوم الخميس، للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية المنتخب ابراهيم رئيسي.

و يصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، في زيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران، على رأس وفد للمشاركة في مراسم أداء اليمين للرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي.

ويتألف الوفد المرافق من الرئيس بارزاني، و كلاً من رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وزير الثقافة والشباب، ووزيرة العمل والشؤون الاجتماعية، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم.