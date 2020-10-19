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في أول لقاءات الكاظمي بباريس.. تعهد فرنسي بدعم العراق

Category: سیاسة

Date: 2020-10-19T10:09:14+0000
في أول لقاءات الكاظمي بباريس.. تعهد فرنسي بدعم العراق

شفق نيوز/ بدأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح الإثنين، اولى مباحثاته في العاصمة باريس، بلقائه رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، بحضور عدد من وزراء البلدين.

وذكر بيان صادر عن مكتب الكاظمي، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيزها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والصحية".

كما جرى "بحث الأوضاع في المنطقة، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا". 

وأشار الكاظمي الى "أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من القطاعات اذ أن الحكومة تسعى الى علاقات متينة مع دول العالم تقوم على أساس المصالح المشتركة وإعادة العراق لوضعه دوليا".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفرنسي "حرص فرنسا على دعم العراق في مختلف الصعد".

وكان الكاظمي قد غادر مساء الأحد إلى باريس في مستهل جولة أول جولة أوروبية يقوم بها رئيس وزراء العراق منذ توليه منصبه في أيار/مايو الماضي.



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