في أول لقاءاته.. الكاظمي يؤكد على التعاون مع إسبانيا اقتصادياً

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، على أهمية التعاون مع إسبانيا في المجال الاقتصادي والطاقة البديلة.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير التقى برئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على هامش المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك بين العراق وإسبانيا وعموم دول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.

وأشار المكتب إلى أن الجانبين استعرضا جهود العراق في مكافحة الإرهاب وملاحقة فلوله، وأهمية توطيد التعاون الأمني مع دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" التي تقدم المساعدة للقوات الأمنية العراقية في مجال المشورة والتدريب، وكذلك التأكيد على التعاون في المجال الاقتصادي ولاسيما في مجال الطاقة البديلة.

وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية البرامج الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة العراقية، وسعيها الإيجابي لتأمين التنمية المستدامة، وبما يساهم في تعزيز الاستقرار والأمن في العراق والمنطقة.