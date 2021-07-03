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في أول زيارة من نوعها بعد السيسي.. وزيرة مصرية تتوجه إلى بغداد

Category: سیاسة

Date: 2021-07-03T15:32:01+0000
في أول زيارة من نوعها بعد السيسي.. وزيرة مصرية تتوجه إلى بغداد

شفق نيوز/ تتوجه وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع إلى العراق على رأس وفد يضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل، إن زياة الوزيرة جامع تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي وبدء التنفيذ الفعلي لقرارات القمة الرئاسية.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة التجارة والصناعة سلسلة لقاءات مع كبار المسئولين في الحكومة العراقية تشمل وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز ووزير التجارة علاء الجبوري ووزير التخطيط خالد بتال النجم، الى جانب عقد لقاء بمقر اتحاد الصناعات العراقي يضم ممثلي القطاع الخاص بالبلدين لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين.

وأوضحت جامع أن الزيارة تستهدف بحث كافة الموضوعات والملفات الاقتصادية على المستويين الثنائي والإقليمي، واستعراض فرص وإمكانيات تعزيز التعاون المشترك بين مصر والعراق في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والنقل اللوجيستي والتعدين، إضافة إلى نقل الخبرة المصرية فى انشاء المجمعات والمدن الصناعية المتخصصة للجانب العراقى.

كما سيجرى خلال الزيارة بحث تفعيل العمل المشترك بين مصر والعراق والأردن لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية المتفق عليها بين القيادة السياسية بالدول الثلاث.

وتعد هذه الزيارة هى الأولى لمسؤول حكومي مصري عقب الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العراق الأسبوع الماضي، والتي شكلت وفق البيانات الرسمية "أساساً راسخاً لتعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين".

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