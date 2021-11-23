في أول رد.. العصائب تهاجم بلاسخارت بشأن إحاطتها في مجلس الأمن

شفق نيوز/ علقت حركة عصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، يوم الثلاثاء، على إحاطة مبعوثة الامم المتحدة في العراق جينين هينين بلاسخارت في مجلس الامن الدولي.

وقال عضو المكتب السياسي للعصائب سعد السعدي لوكالة شفق نيوز، "لم نكن نعول على المبعوثة الاممية بلعب دور ايجابي في ملف الانتخابات كونها احد الشركاء اللاعبين الخارجيين في التلاعب بنتائج الانتخابات؛ فهي التي بعثت برسالة تهديد الى المفوضية بأنها لن تعترف بنتائج الانتخابات اذا ما تغيرت بعد الطعون".

واضاف، "قد اطلعنا على مضمون تلك الرسالة بشكل مباشر، وهذا يؤكد ما نطرحه معززا بالادلة من ان اللاعب الخارجي ومنها المبعوثة الاممية هم جزء من المؤامرة على الانتخابات والتلاعب بنتائجها لغايات معلومة للجميع اهمها إقصاء قوى وطنية بعينها مناهضة للوجود الاميركي وللتطبيع مع الكيان الصهيوني".

وتابع، أن "ما طرحته بلاسخارت في احاطتها لمجلس الامن الدولي يعد انقلابا على ما طرحته امامنا او تحدثت به معنا (لقاء بلاسخارت مع زعيم حركة العصائب قيس الخزعلي الذي اطلعها على ما يدعى انها وثائق تثبت التلاعب بنتائج الانتخابات وتزويرها) فضلا عن لقائها مع قيادات الاطار التنسيقي وما عرضناه عليها من ادلة تثبت تزوير الانتخابات حيث وعدت بدراسة الادلة وتقديمها لمجلس الامن لكنها نقضت كل ما وعدت به وبالتالي موقفنا سيكون انقلابيا".

واستدرك السعدي، "ثقتنا عالية بالهيئة القضائية ومجلس القضاء الاعلى على ان تأخذ الطعون المقدمة على محمل الجد وما صدر عنها يلمح الى انها ستكشف التزوير وان قرارها بإلغاء 18 % من المحطات، وهذا بحد ذاته مؤشر جيد ورسالة واضحة من السلطة القضائية بدراسة الطعون واتخاذ الاجراءات اللازمة".

وقال عضو المكتب السياسي للعصائب، "سيكون للاطار التنسيقي موقف رسمي سيعلن عنه قريبا".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" جينين هينيس بلاسخارت، خلال إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي، إن السلطات العراقية أدارت الانتخابات البرلمانية المبكرة بشكل مهني، وأنه لا توجد أدلة على تزوير العملية.

يذكر ان العصائب احد قوى تحالف الفتح بزعامة هادي العامري المنضوية ضمن الاطار التنسيقي الشيعي المعترض على نتائج الانتخابات، ابدت استغرابها من عدم فوز قيادات مهمة في الحركة ولوحت في اكثر من مرة بتحريك السارع بما يهدد السلم الاهلي ان لم يتم اعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات الانتخابية.