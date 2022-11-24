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في أول تواصل بينهما.. السوداني وبوتين يؤكدان على تطوير العلاقات الثنائية بمختلف المجالات

Category: سیاسة

Date: 2022-11-24T15:48:24+0000
في أول تواصل بينهما.. السوداني وبوتين يؤكدان على تطوير العلاقات الثنائية بمختلف المجالات

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، حرص العراق على تطوير العلاقات مع روسيا في مختلف المجالات.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاخير تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، كذلك جرت مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعبر السوداني عن حرص الحكومة على إدامة العلاقة مع روسيا في مختلف المجالات، مؤكدا أن الحكومة تنتهج في علاقاتها الخارجية سياسة الانفتاح والتعاون مع محيط العراق الإقليمي والدولي.

بدوره هنأ بوتين رئيس مجلس الوزراء بمناسبة تشكيل الحكومة، وأعرب عن تمنياته بنجاح مهامها، كما أكد حرص روسيا على تنمية العلاقة مع العراق، والرغبة في تطويرها وفتح آفاق التعاون المتبادل.

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