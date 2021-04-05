في أول تصريح.. الخفاجي يكشف لشفق نيوز خططه لإدارة ذي قار

شفق نيوز/ كشف محافظ ذي قار الجديد أحمد الخفاجي، الاثنين، خططه لإدارة المحافظة خلال الفترة المقبلة.

وفي أول تصريح له عقب تكليفه بالمنصب، قال الخفاجي لوكالة شفق نيوز، "تم تكليفي بصيغة شفوية بمنصب المحافظ لحين صدور القرار الرسمي يوم غد من مجلس الوزراء".

وأضاف، "املك خطط شاملة للنهوض بواقع المحافظة، وقد وضعت هذه الخطة بالتعاون مع خبراء واستشاريين مختصين في مختلف القطاعات".

وتابع الخفاجي، "هدفي الأول تحقيق الأمن والأمان في المحافظة، وبعدها نتجه إلى الأعمار والاستثمار من خلال استقطاب الشركات، وسنسعى لاستغلال الأموال المرصودة للمحافظة لتحقيق طموحات أبناء ذي قار".

وقال الخفاجي، "ليس لدينا اي تقاطعات او خطوط حمراء مع مديري دوائر المحافظة، خاصة من ناحية الانتماء السياسي، ومعيار بقاء مدير الدائرة مستقبلا هو الكفاءة والنزاهة بالعمل".

وأردف بالقول، "جئت لمنصب محافظ كممثل عن فقراء الوطن وشهداء تشرين وكتلتي الرئيسة هي الشهداء الراقدين في (وادي السلام) في النجف الاشرف وليس كما يشاع باني مدعوم من كتلة سائرون".

وفي وقت سابق الاثنين، كلف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخفاجي محافظاً جديداً لذي قار.

وكان الكاظمي قد أقال محافظ ذي قار السابق ناظم الوائلي في شباط/فبراير الماضي عقب احتجاجات عنيفة خلفت قتلى وجرحى. وكلف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي بإدارة المحافظة بشكل مؤقت.