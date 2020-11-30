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في أول تصريح له.. مستشار شؤون الإيزيديين في الحشد الشعبي يعلن تأييده لإتفاق سنجار

Category: سیاسة

Date: 2020-11-30T11:42:31+0000
في أول تصريح له.. مستشار شؤون الإيزيديين في الحشد الشعبي يعلن تأييده لإتفاق سنجار

شفق نيوز/ أعلن الشيخ مراد شرو سليمان، يوم الاثنين، عن توليه منصب مستشار شؤون الإيزيديين في هيئة الحشد الشعبي.

وقال الشيخ سليمان في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن الأمر صدر من هيئة الحشد الشعبي في بغداد، وأنه باشر مهامه بشكل رسمي.

من جانب آخر، أكد الشيخ سليمان دعمه للاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بشأن تطبيع الأوضاع الأمنية والخدمية في قضاء سنجار، كما أعرب عن تأييده لإخراج القوات غير النظامية كافة من سنجار ومنها حزب العمال الكوردستاني.

يشار إلى الشيخ مراد شرو سليمان، كان يشغل منصب مستشار لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس، الذي قتل بغارة نفذتها طائرة مسيرة أميركية بالقرب من مطار بغداد الدولي، كما عمل الشيخ سليمان في مهام عسكرية وأمنية مع الحشد الشعبي.

وتوصلت بغداد وأربيل الجمعة (9 تشرين الأول الماضي)، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

وكان تنظيم داعش قد اجتاح قضاء سنجار عام ٢٠١٤ وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي اجتاح المنطقة جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017.

وقامت السلطات العراقية بتنصيب مسؤولين جدد في القضاء مكان المسؤولين المنتخبين الذين انسحبوا من المنطقة إلى محافظة دهوك عند تقدم القوات العراقية.

وتوجد حالياً حكومتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.

ويرفض العمال الكوردستاني دعوات متكررة من إقليم كوردستان بمغادرة المنطقة التي تتعرض لهجمات تركية بين الحين والآخر، وهو ما يعيق عودة عشرات آلاف النازحين الايزيديين إلى منازلهم.

والاتفاق الجديد سيعالج مسألة ازدواجية الإدارة، كما أن الكاظمي شدد على حرص بغداد على خلو سنجار من الجماعات المسلحة سواء الداخلية أو الوافدة من خارج البلاد، في إشارة إلى حزب العمال الكوردستاني.

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