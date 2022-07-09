في أول تصريح له في الموصل.. الكاظمي: خدمة المواطن عبادة فعليكم بحذف البيروقراطيات

شفق نيوز/ اجتمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بمسؤولي الدوائر الخدمية والإدارية في محافظة نينوى التي وصلها صباح اليوم في زيارة تفقدية، أول أيام عيد الأضحى.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي، أن الأخير استمع إلى عرض عن سير تقديم الخدمات، وتنفيذ برامج الإعمار في المدينة. كما جرى الوقوف على أهم العقبات التي تواجه الواقع الخدمي وسبل الإسراع في معالجتها.

وقال الكاظمي في الاجتماع، "أشعر بسعادة كبيرة ونحن نفتتح معاً عدة مشاريع، ونضع حجر الأساس لمشاريع أخرى، على أمل أن نفتتحها قريباً، هذه الحكومة تميزت بأنها حكومة خدمية، وحاولت أن تعمل بكل ما لديها من إمكانيات وموارد، للمضي بمشاريع استراتيجية للبلد".

وأضاف "سنستمر بقوة حتى آخر يوم من عمر هذه الحكومة في العمل لخدمة الوطن والمواطن، فخدمة الوطن والمواطن بالنسبة لنا نعمة وعبادة، وأنتم مديرو دوائر خدمية وعليكم مسؤولية كبيرة في توفير الخدمات وتقديمها وتأمينها، وبإمكانكم تسهيل الكثير من العقبات أمام المواطنين".

كما أكد أن "هناك بيروقراطية كبيرة داخل مؤسساتكم ودوائركم، والكثير منها غير ضروري وقابل للحذف لتسهيل أمور المواطنين، يجب أن تعملوا وتساهموا، وفق صلاحياتكم، على إصلاح النظام الإداري داخل دوائركم وتشرفوا على جميع الموظفين تحت إمرتكم، وترفعوا من جودة الخدمة والأداء".

ولفت إلى أن "الإصلاح لا يأتي فقط من أعلى الهرم، بل في كثيرٍ من الأحيان حركة الإصلاح تنتقل من القاعدة إلى الطبقات العليا".