في أول تصريح له.. شغاتي يكشف لشفق نيوز تغييرات في استراتيجية وكالة الاستخبارات

شفق نيوز- بغداد

تسلّم الفريق فلاح شغاتي، يوم الأربعاء، مهامه رسمياً رئيساً لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، بعد يوم من تكليفه بالمنصب من القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي.

وقال شغاتي، في أول تصريح له لوكالة شفق نيوز عقب تسلّمه مهامه، إن المرحلة المقبلة ستشهد "تغييرات في استراتيجية وكالة الاستخبارات"، بما ينسجم مع التحديات الأمنية ومتطلبات حماية البلاد.

وأضاف "سنكون العين الساهرة على أمن الوطن والمواطن"، مؤكداً مواصلة العمل على تطوير الأداء الاستخباري وتعزيز قدرات الوكالة".

وكان مصدر أمني قد أفاد لوكالة شفق نيوز، يوم الثلاثاء، بأن القائد العام للقوات المسلحة كلّف الفريق فلاح شغاتي برئاسة وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية.

وشغل شغاتي سابقاً منصب مساعد وزير الداخلية السابق عبد الأمير الشمري لشؤون الاستخبارات، كما اختير مساعداً للأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، بتصويت المجلس خلال اجتماعه المنعقد في 26 شباط/ فبراير 2024.

وتعد وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية إحدى أبرز التشكيلات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وتتولى جمع وتحليل المعلومات وملاحقة المطلوبين والجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة، فضلاً عن دعم العمليات الأمنية في مختلف المحافظات العراقية.