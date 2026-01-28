في أول اجتماع.. وزيرة المالية تتسلّم إدارة النقل وتُصدر قرارات مهمة

شفق نيوز- بغداد

أصدرت وزيرة المالية طيف سامي محمد، يوم الأربعاء، حزمة من القرارات أبرزها يتعلق بضغط النفقات وإلزام الموظفين بالدوام يومي الجمعة والسبت، وذلك في أول اجتماع تعقده بوزارة النقل بعد تسلّم مهام إدارتها وكالة.

وذكرت وزارة النقل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن وزيرة المالية تسلمت اليوم رسمياً مهام وزارة النقل وكالة وعقدت أول اجتماع لهيئة الرأي، جرى خلاله التأكيد على أهمية تخفيض النفقات وتعظيم الإيرادات، والالتزام بعدد من القرارات الحكومية ذات الصلة.

ووجّهت سامي، خلال الاجتماع بـ"مراجعة الصلاحيات الممنوحة للوزير والوكلاء والمديرين العامين في الوزارة وتشكيلاتها، وإعادة النظر في التقديرات المالية".

وقررت تشكيل لجنة مختصة لجرد جميع السيارات القديمة العاملة، والمستهلكة لغرض تصنيفها وتصفيتها وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة، بما يسهم في تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2026.

ودعت إلى "ضرورة التواجد الرسمي للإدارات والملاكات المتخصصة خلال أيام الخميس الجمعة والسبت لغرض استكمال الموازنات التخطيطية، وإنجاز إجراءات تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتقليص النفقات وتعظيم الإيرادات، فضلاً عن عقد اجتماعات مجالس إدارة التشكيلات كافة لتحقيق هذا الهدف".

وأصدرت سامي، توجيها للشركات التابعة للوزارة بـ"تحويل إيرادات حصة الخزينة وأرباحها للسنوات السابقة للعام 2025، خلال ثلاثة أيام، إضافة إلى المبالغ المتراكمة لدى إدارة المطارات، التي لم يجر تحويلها إلى الخزينة العامة بعد فك ارتباطها عن الشركة العامة للملاحة، وقد تم تكليف مستشار الوزارة بمتابعة الأمر".

وأكدت على "الالتزام بالضوابط القانونية والتعليمات النافذة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أعلى درجات الكفاءة الإدارية".