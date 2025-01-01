في أول اجتماعات 2025.. الإطار التنسيقي صوب سياسة جديدة

شفق نيوز/ يعقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري الأسبوع المقبل لمناقشة قضايا تتعلق بآليات التعامل مع التطورات السريعة في المنطقة، إلى جانب بحث محاور زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المرتقبة إلى طهران نهاية الأسبوع المقبل.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "الإطار التنسيقي كان يعتزم عقد اجتماع اليوم لمناقشة ملفات هامة تتعلق بأمن البلاد والمنطقة، لكن انشغال بعض القيادات السياسية ببرامج خاصة بمكوناتها حال دون ذلك، ومن المتوقع أن يُعقد الاجتماع خلال الأسبوع المقبل".

وأوضح المصدر أن "الاجتماع سيشمل مناقشة قضايا آنية، أبرزها كيفية التعامل مع متغيرات الأوضاع الإقليمية، مع اعتماد سياسة (النأي بالنفس) المتوازنة التي تضمن استمرار الدور الفاعل للعراق في استقرار المنطقة".

وتابع المصدر، "كما سيتم التطرق إلى محاور زيارة رئيس الحكومة إلى طهران، بما في ذلك ملف الديون الإيرانية على العراق نتيجة استيراد الغاز المستخدم في تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، إضافة إلى قضايا أمنية أخرى تتعلق بالمنطقة".

وأشار إلى أنه "من المحتمل أن يتبع اجتماع الإطار التنسيقي اجتماع آخر مع ائتلاف إدارة الدولة، بهدف مناقشة نتائج اجتماع الإطار وتقييم الأداء الحكومي، فضلاً عن متابعة الحراك الدبلوماسي وخطوات التعامل مع المتغيرات الأمنية الإقليمية".

يذكر أن الإطار التنسيقي يعقد اجتماعات دورية لمراجعة الأداء الحكومي ومتابعة تطورات المرحلة ومستجدات الأوضاع في المنطقة.