في أول اتصال.. بلينكن يبلغ العراق استمرار الحوار الاستراتيجي

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن لنظيره العراقي فؤاد حسين يوم الخميس استمرار عقد جلسات الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

جاء ذلك في أول اتصال هاتفي أجراه بلينكن مع حسين منذ توليه منصبه قبل أيام.

وقالت الخارجية العراقية في بيان، إن بلينكن أكّدَ على أهمية استمرار النقاشات في إطار الحوار الاستراتيجي بين الحكومتين.

وأشار الى أن الإدارة الجديدة مهتمة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وأنّ وزارته سوف تبني أعمدة الحوار على أساس استمرارية المسار الذي تم الوصول إليه في الجولات السابقة من الحوار الاستراتيجي، والبناء على تلك النتائج .

وعبّر الوزير بلينكن عن "تعازيه لذوي ضحايا الحادثين الإرهابيين في العاصمة بغداد ومحافظة صلاح الدين".

وقال "إنّ إدارة الرئيس بايدن تقف إلى جانب حكومة وشعب العراق في محاربة الإرهاب وبقوّة".

من جانبه، عبر حسين عن تهانيه إلى الوزير بلينكن، بمناسبة تسنّمه هذا الموقع المهم في الإدارة الجديدة وتمنّى له التقدّم والنجاح.

وأكَّدَ على أهمية البدء بعقد جلسات الحوار، وضرورة الوصول إلى تفاهماتٍ واضحة في العلاقات بين بغداد وواشنطن، في إطار تقويّة الروابط ولمصلحة الشعبين العراقي والامريكي.

هذا وتطرّق الوزيران إلى جملة الموضوعات على صعيد المنطقة والاستقرار الإقليمي.

وذكرَ حسين أن الجهود المستمرة للحكومة العراقيّة، تهدف إلى إبعاد التوتر عن الساحة العراقيّة، لافتاً إلى أن الصراعات الإقليمية والتوترات الدوليّة بين بعض دول المنطقة تؤثر سلباً على الوضع الداخلي العراقي.

ومن هذا المنطلق وإدراكاً لأبعاده، يتطلّع حسين الى العمل المشترك مع نظيره الأمريكي ووزراء خارجيّة بعض الحكومات في دول الجوار الجغرافي للعراق لخفض التوترات والصراعات عن المحيط الإقليمي ، وكل ذلك يحتاج إلى تفاهمات جديدة وتواصل دائم .

من جانبه أشار الوزير الأمريكي إلى دعم الولايات المتحدة للاقتصاد العراقيّ وتقويّة الشراكة والتفاعل الاقتصادي في القطاعات المختلفة. لافتاً إلى التنسيق بين الحكومتين فيما يتعلق بمواجهة فايروس كورونا، وتناول الوضع الامني والسياسي لدول المنطقة ودور الولايات المتحدة فيه مستقبلاً.

وفِي ختام الإتصال الهاتفي أكّد الوزير بلينكن على أهمية التواصل مُتطلعاً إلى لقاءٍ يجمعه بالوزير فؤاد حسين بالقريب العاجل، وفق البيان.