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في نيويورك.. الكاظمي يؤكد لنظيره الأوكراني على ضرورة إيقاف الحرب

Category: سیاسة

Date: 2022-09-23T15:55:11+0000
في نيويورك.. الكاظمي يؤكد لنظيره الأوكراني على ضرورة إيقاف الحرب

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، في نيويورك، معه نظيره الأوكراني دينيس شميغال، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الكاظمي بحث خلال اللقاء ضرورة إيجاد نهاية للحرب في أوكرانيا بأسرع وقت، وحل الخلافات بالطرق السلمية.

وأشار رئيس الوزراء العراقي؛ إلى أن العراق عانى طويلاً من الصراعات والنزاعات المسلحة، وهو اليوم يقف بالضدّ من منطق الحرب، وأن التجربة العراقية الطويلة مع الحروب أثبتت أن لا رابح فيها، وأنها لا تخلّف سوى الدمار والخراب. وأعرب سيادته عن دعم الاستقرار ومبادرات السلام العالمية والإقليمية لإيقاف الحروب والنزاعات.

واستعرض اللقاء أيضاً تبعات الحرب على الاقتصاد، وسلاسل التوريد، والنقل، وما تشكله من تحدّيات للأمن الغذائي، والاستقرار الدولي، وسبل معالجتها، وفقا للبيان.

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