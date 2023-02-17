في ميونخ.. نيجيرفان بارزاني يبحث مع السوداني آخر تطورات مفاوضات اربيل وبغداد بشأن الملفات العالقة

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان السيد نيجيرفان بارزاني مع رئيس مجلس الوزراء العراقي الاتحادي محمد شياع السوداني، مساء اليوم الجمعة في آخر نشاطاته اليوم في مؤتمر ميونخ للأمن، الأوضاع الاقتصادية ومسألة الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2023.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "نوقش خلال الاجتماع، آخر تطورات الحوار بين أربيل وبغداد لحل المشاكل العالقة بينهما، والأوضاع الاقتصادية ومسألة الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2023، والأوضاع السياسية بصورة عامة، والتحديات التي تواجه البلد، وحضور العراق ودوره في المنطقة وعلى الصعيد الدولي".

وعبر الجانبان عن ارتياحهما لاستمرار الحوار بين أربيل وبغداد وخطواته، وحل المشاكل العالقة بينهما على أساس الدستور، واتفقا في الرأي بأن التصدي للتحديات والتهديدات التي تواجه البلد يستدعي العمل المشترك وتعاون كل القوى والأطراف والمكونات في العراق.

وفي محور آخر للاجتماع، جرى التباحث حول الزيارة الأخيرة للوفد العراقي إلى أمريكا وإجراءات الحكومة الاتحادية العراقية الرامية لحماية الوضع الاقتصادي للبلد، وعلاقات العراق مع الدول المجاورة ودول المنطقة والعالم، وحفظ أمن واستقرار الحدود، إلى جانب عدد من المسائل الأخرى، وفقا للبيان.

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى المانيا يوم الجمعة بعد دعوة رسمية لحضور مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي التاسع والخمسين.

وسيشارك بارزاني، إلى جانب رؤساء وقادة الدول بينهم رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، في الاجتماعات والمناقشات حول الشؤون العالمية بما في ذلك الأمن والاستقرار الدوليين والتحديات الحالية التي تواجه العالم.

خلال المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام، والذي سيعقد في الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2023، سيعقد الرئيس بارزاني عدة اجتماعات مع عدد من القادة والمسؤولين من جميع أنحاء العالم.