في ميسان.. منصب المحافظ يذكي الصراع بين "عشائر" القوى السياسية في المحافظة

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع بمحافظة ميسان اليوم الجمعة، بوصول اعضاء مجلس المحافظة الجديد إلى مبنى قيادة عمليات المحافظة لعقد أول جلسة لانتخاب رئيس ومحافظ جديد بدلا من علي دواي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "عددا من اعضاء مجلس محافظة ميسان الجديد وصلوا لمبنى قيادة عمليات المحافظة لغرض عقد جلسة المجلس لغرض انتخاب رئيس ونائبه، ثم التصويت على منصب المحافظ الجديد ونوابه "، لافتا إلى أن "جلسة يوم أمس فشلت في قيادة شرطة المحافظة بسبب تعرضها لضغوط من جهات مسلحة".

وبين المصدر، ان "منصب المحافظ يشهد صراعا شرساً بين كتل الحكمة من ائتلاف قوى الدولة، وبدر والعصائب من تحالف نبني"، مشيراً إلى ان "عشيرة احد المرشحين عن كتلة بدر هددت باللجوء لاستخدام السلاح في تهديد واضح للسلم الأهلي في المحافظة".

وتابع المصدر، ان "عشيرة المرشح لمنصب المحافظ تنظم الان تظاهرة مسلحة قرب مبنى منظمة بدر للمطالبة بتسنم ابنها منصب المحافظ، تحت تهديد السلاح، فيما تنتشر القوات الامنية بشكل مكثف قرب مبنى قيادة العمليات تحسبا لأي طارئ قد تشهده المحافظة خلال الساعات المقبلة".