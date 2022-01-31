في موقف جديد.. الخنجر يثمّن مبادرة بارزاني: أنقذ العراق عام 2010 واليوم يتكرر المشهد

شفق نيوز/ ثمّن زعيم تحالف السيادة خميس الخنجر، يوم الاثنين، المبادرة التي أطلقها زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، لحلحلة الخلاف بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، وتوحيد البيت الشيعي.

وأفضت المبادرة التي أطلقها بارزاني، لاجتماع التحالف الثلاثي، في الحنانة (مقر إقامة الصدر في النجف)، الذي ضم نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان عن (الديمقراطي) وخميس الخنجر ومحمد الحلبوسي عن (السيادة)، مع الصدر.

وعلمت وكالة شفق نيوز، قرب عقد اجتماع موسع قبيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يجمع التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة) من جهة، وقادة الإطار التنسيقي من جهة أخرى، في العاصمة بغداد.

وكتب الخنجر، في تغريدة له على تويتر، إن "أغلب مبادرات الأوقات الصعبة تأتي من أربيل الخير، ومن الرئيس بارزاني، عام ٢٠١٠ أنقذ البلاد من أزمة سياسية خانقة واليوم يتكرر نفس المشهد".

وأضاف: "الشكر والتقدير للسيد مقتدى الصدر على قبوله المبادرة وبقرار وطني خالص، حفاظا على وحدة واستقرار العراق".

ويأتي ذلك، بعد أن أبدى عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني بنكين ريكاني في وقت سابق من اليوم، امتعاضه من عدم إشارة الخنجر إلى مبادرة بارزاني خلال تعليق له على اجتماع الحنانة الذي رافق فيه رئيس اقليم كوردستان، ورئيس البرلمان العراقي، للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وكان الخنجر، قد غرّد في وقت سابق من يوم الاثنين، عن اللقاء الذي عقد في الحنانة بين رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

ونسب الخنجر في تغريدته مبادرة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني الى الصدر.