سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في منزل المالكي.. قوى الإطار التنسيقي تعقد اجتماعا لإطلاق مبادرة "فك الاحتباس"

Category: سیاسة

Date: 2022-04-01T18:25:14+0000
في منزل المالكي.. قوى الإطار التنسيقي تعقد اجتماعا لإطلاق مبادرة "فك الاحتباس"

شفق نيوز/ التأم شمل قوى الإطار التنسيقي الشيعي اليوم الجمعة في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لبحث إطلاق مبادرة لحل الاحتباس السياسي.

وكان قيادي في الإطار التنسيقي الشيعي، كشف في وقت سابق من يوم الجمعة، عن تفاصيل المبادرة التي يعتزم طرحها على تحالف إنقاذ وطن المتكون من (الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة)، مشيراً الى أنها تضمن لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التحرك بالسلطة التنفيذية.

وقال عضو تحالف الفتح المنضوي في الاطار التنسيقي غضنفر البطيخ لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة الإطار التنسيقي ستعقد مساء اليوم اجتماعا في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أو في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، لمناقشة مبادرة الاطار التي ستعرض على الكتلة الصدرية والتحالف الثلاثي".

وأوضح أن "المبادرة تتضمن اعطاء مساحة لمقتدى الصدر والكتلة الصدرية بالتحرك بالسلطة التنفيذية وتشكيل الحكومة من خلال اختيار رئيس مجلس الوزراء والكابينة الوزارية، على إن يكون منصب النائب الاول لرئيس البرلمان (تسنمه القيادي الصدري حاكم الزاملي) ورئاسة اللجان النيابية للاطار التنسيقي كي يتمكن من خلالها مراقبة عمل الحكومة التنفيذية".

واكد البطيخ أن "الاطار التنسيقي لا يمكن له تشكيل الحكومة بمعزل عن التيار الصدري، هذه حقيقية منذ اليوم الاول لاعلان نتائج الانتخابات، ولابد من تسمية الكتلة الأكبر عددا وتجمع نواب الإطار بالكتلة الصدرية ومن خلالها يمكن تكليف شخصية بتشكيل الحكومة".

ولفت الى أن "المعارضة لا تتم إلا برئاسة اللجان النيابية لمراقبة عمل الحكومة، غير ذلك يعتبر إقصاء ولا يمكن للثلث الضامن (الإطار التنسيقي وحلفاؤه) مواجهة 200 نائبا في البرلمان (تحالف انقاذ وطن)"، مشيرا الى أن "الاطار التنسيقي لا يتحمل وحده تأخر تشكيل الحكومة إنما التحالف الثلاثي والكتلة الصدرية هم من يتحملون ذلك".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أعلن امس الخميس، انسحابه والكتلة الصدرية من مفاوضات انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المرتقبة، وفسح المجال أمام الإطار التنسيقي للتفاوض مع القوى السياسية في هذا الشأن وأمهلهم 40 يوماً.

related

الصدريون يتمسكون بتسمية رئيس الوزراء ومصدر في الحنانة: لا تحالف إلا بعد تشكيل الحكومة

Date: 2021-10-14 11:50:23
الصدريون يتمسكون بتسمية رئيس الوزراء ومصدر في الحنانة: لا تحالف إلا بعد تشكيل الحكومة

البرلمان العراقي يستأنف جلساته الاربعاء المقبل

Date: 2020-05-31 20:25:57
البرلمان العراقي يستأنف جلساته الاربعاء المقبل

مجلس النواب يتعهد بتشريع قانون انتخابات "يلبي طموح الشعب"

Date: 2019-12-03 19:14:12
مجلس النواب يتعهد بتشريع قانون انتخابات "يلبي طموح الشعب"

"أمر مقلق جداً".. أمنية بغداد تؤشر مخططاً لتصفية ضباط جهاز المخابرات العراقي

Date: 2021-06-07 10:14:59
"أمر مقلق جداً".. أمنية بغداد تؤشر مخططاً لتصفية ضباط جهاز المخابرات العراقي

المالكي يزور إقليم كوردستان ويلتقي القادة هناك

Date: 2021-08-25 08:27:24
المالكي يزور إقليم كوردستان ويلتقي القادة هناك

مفوضية الانتخابات تحدد آخر موعد لتسلم قوائم الاحزاب السياسية المسجلة

Date: 2019-08-08 13:10:18
مفوضية الانتخابات تحدد آخر موعد لتسلم قوائم الاحزاب السياسية المسجلة

مجلس الوزراء العراقي يصوت على جملة من القرارات الجديدة

Date: 2020-12-01 16:01:29
مجلس الوزراء العراقي يصوت على جملة من القرارات الجديدة

الإطار التنسيقي يجتمع لبحث مبادرة بارزاني

Date: 2022-01-31 14:50:04
الإطار التنسيقي يجتمع لبحث مبادرة بارزاني