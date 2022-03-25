في منزل الفياض.. الإطار التنسيقي يعقد أجتماعاً لمناقشة جلسة السبت

شفق نيوز/ يعقد الاطار التنسيقي الشيعي في هذه الاثناء اجتماعا في منزل القيادي في الاطار ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وأبلغ مصدر سياسي مطلع وكالة شفق نيوز اليوم الجمعة؛ أن الإطار التنسيقي يعقد اجتماعا هاما في منزل فالح الفياض لمناقشة جلسة البرلمان ليوم غد السبت المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية".

وكان محمد الصيهود النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، قال لوكالة شفق نيوز في وقت سابق؛ إن الإطار التنسيقي، والاتحاد الوطني الكوردستاني جمعا تواقيع أكثر من 130 نائبا لمقاطعة جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها غدا السبت لانتخاب رئيس جديد للعراق.