في منزل العبادي.. الإطار يناقش ثلاثة ملفات

شفق نيوز/ بحث الإطار التنسيقي، مساء الاثنين، تطورات الوضع السياسي، وآخر مستجدات وأوضاع المنطقة، والقوانين الخلافية في مجلس النواب.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الإطار، بحضور معظم قادته وبمشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في منزل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، وفق مصدر تحدث لوكالة شفق نيوز.

وكان مصدر في الإطار التنسيقي، أفاد في وقت سابق من اليوم، بأن اجتماعاً سيعقد مساء اليوم الاثنين، على مستوى قيادة الإطار، لمناقشة عدد من الملفات المهمة من ضمنها تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب واقرار القوانين المهمة ومنها (الأحوال الشخصية) و(الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي).

وتحدث المصدر حينها، بأن الاجتماع سيناقش ملف التغيير الوزاري في الحكومة، مع ترك قرار استبدالهم من صلاحية السوداني.