في منزل العامري.. "إدارة الدولة" يجتمع بحضور السوداني والحلبوسي

شفق نيوز / عقد إئتلاف إدارة الدولة، الجامع للقوى السياسية المشكلة لحكومة محمد شياع السوداني، مساء الاثنين، اجتماعه الدوري، لبحث آخر المستجدات السياسية والأمنية وآخر التطورات في البلاد.

الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، كان بحضور رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأظهرت صور التقطت للاجتماع الذي عقد قبل قليل، حضور رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، والنائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي، ووزير الخارجية فؤاد حسين (عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني)، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، ووزير التخطيط محمد تميم.

وشارك في الاجتماع، أيضاً رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، رئيس المجلس الأعلى همام حمودي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس حزب الجماهير أحمد الجبوري (أبو مازن) وآخرين.

ويعقد ائتلاف "إدارة الدولة" اجتماعات سياسية بشكل دوري، يبحث خلالها آخر المستجدات على الساحة العراقية، وخطوات تطبيق وثيقة "الاتفاق السياسي" والبرنامج الحكومي لرئيس الوزراء.

ويسعى ائتلاف إدارة الدولة إلى إقرار قانون جديد بالانتخابات وفق نظام سانت ليغو المعدل، الأمر الذي أثار سخط المستقلين والمدنيين والتيار الصدري.