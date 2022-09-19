في منزل العامري.. الإطار يناقش زيارة وفد سياسي للصدر

شفق نيوز / عقد الإطار التنسيقي، يوم الاثنين، اجتماعاً في مكتب رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، خصص لمناقشة زيارة وفد من القوى السياسية إلى الحنانة في النجف، للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال مصدر في الإطار، لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع الذي عقد الآن، بدأ بمناقشة الأوضاع السياسية بالعراق، ومسألة الاتفاق على تحديد موعد لعقد جلسة لمجلس النواب، لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف المصدر، أن "الإطار التنسيقي، سيصدر بياناً باسم المجتمعين كافة، مساء اليوم، بشأن الأوضاع السياسية في العراق".

وعلمت وكالة شفق نيوز، أن خلافات عميقة حدثت مؤخراً داخل الإطار التنسيقي، بسبب مرشح رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة، وأن هناك رغبة من قبل هادي العامري وحيدر العبادي للقبول بترشح مصطفى الكاظمي لولاية ثانية، الأمر الذي يرفضه نوري المالكي وقيس الخزعلي وعمار الحكيم، الذين ما زالوا مصرين على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.

ويمر المشهد السياسي في العراق بمنعطف خطير منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، واعتصامهم فيه إحتجاجاً على ترشيح السوداني لمنصب رئيس الحكومة الاتحادية المقبلة، وانسحابهم منه بأمر من زعيمهم بعد اصطدام مسلح مع القوات الامنية وعناصر من الفصائل المسلحة.