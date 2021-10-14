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في محافظتين عراقيتين .. شكاوى وطعون بعيدة عن تغييرات انتخابية

Category: سیاسة

Date: 2021-10-14T07:26:42+0000
في محافظتين عراقيتين .. شكاوى وطعون بعيدة عن تغييرات انتخابية

شفق نيوز/ اعلنت مكاتب الانتخابات في ديالى وصلاح الدين تلقي شكاوى وطعون حيال العملية الانتخابية ونتائجها مستبعدين أي تغييرات في النتائج المعلنة مسبقا.

وقال مدير مكتب ديالى الانتخابي علي كريم لوكالة شفق نيوز" تلقينا 10 شكاوى حيال عملية الاقتراع لكنها ليست حمراء فيما تسلمنا 20 طعنا بنتائج الانتخابات جارٍ التعامل معها وحسمها".

وتابع أن "50 محطة اقتراع لم تفرز حتى الان والعمل جار لفرزها لكنها بعيدة عن اي تغييرات في نتائج المرشحين المعلنة"، مبينا ان التغييرات تتركز بارتفاع او انخفاض عدد اصوات المرشحين".

وفي صلاح الدين لم تختلف مجريات الانتخابات ونتائجها عن ديالى مع وجود شكاوى وطعون إزاء النتائج المعلنة بحسب مدير مكتب المحافظة الانتخابي حامد الغنام.

الغنام أكد لوكالة شفق نيوز" تسلم 10 شكاوى تمت إحالتها للمكتب الوطني للمفوضية لتصنيفها إن كانت حمراء مؤثرة فيما تواصل كوادر المفوضية استكمال أعمالها في العد والفرز وأعداد البيانات".

ولفت الغنام الى الطعن والاعتراض مستمر في صلاح الدين لكن الانتخابات وإعلان النتائج تم بمهنية دون اي مشاكل تذكر في عموم المحافظة.

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