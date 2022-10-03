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في محافظة عراقية.. مجلس نواب "جديد" يباشر بعقد جلساته

Category: سیاسة

Date: 2022-10-03T19:41:34+0000
في محافظة عراقية.. مجلس نواب "جديد" يباشر بعقد جلساته

شفق نيوز / أعلن عضو مجلس النواب العراقي، كاظم الطوگي، يوم الاثنين، انبثاق تكتل (مجلس نواب ذي قار) والمباشرة بعقد جلساته.

وقال الطوگي، لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس يتكون من 19 عضواً وهم الممثلين عن ذي قار، في مجلس النواب، وسيختار خلال جلسته المقبلة رئيساً له ونائباً ومقرراً من بين النواب، ونرجح أن تكون الرئاسة دورية بين الأعضاء".

وأضاف أن "المجلس يهدف لإذابة الجليد بين الأعضاء والانسلاخ في خدمة ذي قار، بعيداً عن كتلهم السياسية واحزابهم، ومناقشة الأمور الاستراتيجية التي تهم واقع ذي قار داخلياً وخارجياً في بغداد".

وأكد الطوگي، أن "الاجتماع شهد حضور أحد الموظفين في ديوان المحافظة، رسول من قبل المحافظ، لمناقشة ورقة العمل التي أعدها ديوان المحافظة، لغرض مناقشتها داخل المجلس والتحرك بشأن تطبيقها خلال الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن "أعضاء المجلس اتفقوا على إدامة عملية الاستقرار الوظيفي لمديري الدوائر في المحافظة، وعدم إقالتهم تحت بنود الإجبار والابتزاز أو التبعية الحزبية، وإنما الكفاءة هي من تحكم الموضوع".

من جانبه، علّق الخبير القانوني، جمال الأسدي، على تشكيل هكذا مجالس، لافتاً إلى أنها "لا قيمة قانونية لها، بقدر قيمتها التنظيمية لنواب المحافظات لترتيب مطالب وحاجات المحافظات أمام مجلس النواب".

وذكر الأسدي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "انتخاب الرئيس أو ما شابه ذلك، هي قضية تنظيم داخلي لأي تجمع".

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