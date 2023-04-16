في مبنى البرلمان.. الديمقراطي الكوردستاني يناقش الموازنة والاتفاق النفطي

شفق نيوز/ كشف نائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الأحد، عن عقد أعضاء الحزب ببغداد اجتماعاً مغلقاً، في مبنى مجلس النواب، مبينا أن الاجتماع يبحث قانون الموازنة والاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل.

وقال النائب عن الديمقراطي الكوردستاني نهرو محمود لوكالة شفق نيوز إن "أعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد (التنفيذيين والتشريعيين)، عقدوا اجتماعاً في مبنى مجلس النواب"، مبينا أن أبرز الحاضرين هم "نائب رئيس البرلمان شاخه وان عبد الله، ووزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الإسكان بنكين ريكاني، وفارس عيسى ممثل حكومة إقليم كوردستان في بغداد، فضلا عن حضور رئيس واعضاء كتلة الديمقراطي في البرلمان".

وأضاف محمود أن "الاجتماع ينعقد لمناقشة قانون الموازنة العامة والاتفاق النفطي بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية"، مبينا أن "الاجتماع لا زال منعقدا حالياً".

وكان النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني ماجد شنكالي رجح، اليوم الأحد، حدوث خلافات بشأن قانون موازنة 2023 بعد القراءة الثانية للمشروع.

وأنهى مجلس النواب العراقي، في مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).