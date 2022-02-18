في ألمانيا.. رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع رئيس الوزراء اللبناني

شفق نيوز/ على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني، اجتمع نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، اليوم الجمعة مع نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان.

وبحسب بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الجانبين ناقشا في اجتماعهما، أحدث مستجدات الوضع في العراق والعملية السياسية، انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي وجهود تشكيل الحكومة الجديدة، آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية اللبنانية وعلاقات لبنان مع العراق وإقليم كوردستان.

وجدد الرئيس نيجيرفان بارزاني التعبير عن رغبة إقليم كوردستان في تعزيز العلاقات مع لبنان مشيراً إلى حضور وأعمال ونشاطات الجالية اللبنانية في إقليم كوردستان، الناشطة والفاعلة في مجالات عديدة وفقا للبيان.

من جهته، وإلى جانب تقديم نبذة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والتحديات التي تواجه بلده، أكد نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان على استعداد لبنان ورغبته في تقوية العلاقات مع العراق وإقليم كوردستان ووجه دعوة لفخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني لزيارة لبنان رسمياً.

وكانت أوضاع اللاجئين في لبنان وإقليم كوردستان، وآخر مستجدات الحرب ضد داعش وأوضاع المنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، شكلت محوراً آخر للاجتماع بحسب البيان.

ووصل الرئيس بارزاني يوم الخميس إلى ألمانيا للمشاركة في المؤتمر الذي تستمر أعماله من 18 لغاية 20 شباط الجاري.

وسيعقد رئيس الإقليم سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من زعماء وكبار مسؤولي الدول المشاركين في المؤتمر، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم.