في لقاء جمعه بنظيره الفنزويلي.. وزير الخارجية العراقي يدعو لتضافر الجهود الاقتصادية

شفق نيوز/ دعا وزير الخارجية فؤاد حسين، يوم السبت، الى تضافر جُهُود الدول المُنتِجة للنفط لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم، فيما أكد نظيره الفنزويلي رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائيَّة مع العراق.

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى مع نظيره وزير خارجيَّة فنزويلا فيليكس بلاسنسيا كونزاليس، على هامش أعمال مُنتدى أنطاليا الدبلوماسيّ، وأجرى الجانبان مُحادَثات سياسيَّة تطرَّقت إلى مُجمَل العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليميَّة، والدوليَّة ذات الاهتمام المُشترَك".

وأكد الوزير، بحسب البيان "حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع بلدان العالم المُختلِفة لتفعيل المصالح المُشترَكة، ومُواجَهة المخاطر المُشترَكة"، مُشيراً إلى "أهمِّية التنسيق في المحافل الدوليَّة، والأمم المتحدة، والعمل على إشاعة ثقافة الحوار، والسلم، وضمان استتباب الأمن، والاستقرار في دول العالم كافة".

ودعا حسين إلى "تضافر جُهُود الدول المُنتِجة للنفط لمًواجهة التحديات الاقتصادية الخطيرة التي تواجه العالم".

من جانبه؛ أكد وزير خارجيَّة فنزويلا السيّد فيليكس بلاسنسيا كونزاليس رغبة بلاده "في تعزيز العلاقات الثنائيَّة مع العراق"، مُشِيراً إلى "ضرورة العمل على استثمار العلاقات، وبحث سُبُل ارتفاع أسعار النفط وانعكاساته على دول منظمة أوبك".