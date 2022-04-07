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في لقاء جمعه بالسفير الأسترالي.. الكاظمي يشدد على مجابهة الإرهاب بـ"الحكم الرشيد"

Category: سیاسة

Date: 2022-04-07T12:53:28+0000
في لقاء جمعه بالسفير الأسترالي.. الكاظمي يشدد على مجابهة الإرهاب بـ"الحكم الرشيد"

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، على تشخيص الدوافع الفكرية والاقتصادية التي تغذي الجماعات التكفيرية للتمكن من القضاء عليها.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل في مكتبه ببغداد اليوم، سفير أستراليا لشؤون مكافحة الإرهاب روجر نوبل، بحضور السفيرة الأسترالية لدى العراق باولا إليزابيث غانلي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال تطوير التعاون الأمني، ولاسيما في مجالي مكافحة الإرهاب، وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية.

وشدد الكاظمي على ضرورة محاربة الإرهاب من جذوره ورصد منطلقات وجوده، من خلال تحديد الأسباب الفكرية والاقتصادية لظاهرة الجماعات المسلحة التكفيرية، ومجابهتها عبر آليات الحكم الرشيد والتنمية الاجتماعية.

وأشار إلى أهمية "التكاتف الاجتماعي والجهوزية المتواصلة لقواتنا الأمنية البطلة ساهما في إفشال المحاولات المستمرة لعصابات داعش الإرهابية لاستهداف العراقيين".

من جانبه، هنأ السفير الأسترالي لشؤون مكافحة الإرهاب، الحكومة العراقية على "نجاحاتها المتواصلة في محاربة الإرهاب سواء على الأراضي العراقية أو عبر الجهد الاستخباري الخارجي"، مؤكداً دعم حكومته للعراق والتطلع إلى المزيد من التعاون الأمني بين البلدين.

وشهد اللقاء مناقشة دور العراق الإقليمي، وآثاره الإيجابية في تحقيق الاستقرار في العراق والمنطقة.

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