في كلمة تضمنت توبيخاً لأتباعه.. مقتدى الصدر: سنحصل على أغلبية مقاعد البرلمان المقبل

شفق نيوز/ رأى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الأحد، أن الكتلة الصدرية التابعة له ستتحصل على أغلبية مقاعد البرلمان المقبل، وذلك قبل نحو أسبوع من انطلاق الانتخابات التشريعية.

جاء ذلك خلال كلمة للصدر أمام أتباعه في النجف، والذي بدأها موبخاً أتباعه بسبب عدم تنظيم صفوفهم وإحسان الاستماع، محذراً من عدم اللقاء بهم مجدداً.

وقال الصدر إن العراق "بحاجة للسلام والتكاتف، فبالقوة نردع الأعداء كأمريكا وإسرائيل والإرهاب والتطبيع والانحلال".

وتخوض الكتلة الصدرية الانتخابات من خلال 100 مرشح توزعوا على عموم محافظات ومدن البلاد.

وتصدر تحالف "سائرون" (يجمع الصدريين والحزب الشيوعي ومدنيين من التكنوقراط) المدعوم من الصدر الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العام 2018، بحصوله على 54 مقعداً من أصل 329.